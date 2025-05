Calciomercato Juventus chiesti 100 milioni di euro per il grande obiettivo dei bianconeri! Novità importanti

La Juventus punta forte su Victor Osimhen, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo avrebbe fissato il prezzo a 100 milioni di euro. Le prossime mosse dei bianconeri saranno decisive per capire se riusciranno a concretizzare questo ambizioso target di mercato. Vediamo insieme tutti i dettagli della trattativa.

CalciomercatoJuventus, chiesti 100 milioni di euro per arrivare a quell’attaccante: tutti i dettagli sulle mosse dei bianconeriIl grandeobiettivo del CalciomercatoJuventus, Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando la richiesta del Napoli sarebbe di 100 milioni di euro: tanto dipenderà, quindi, dalla qualificazione in Champions.PAROLE – «La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. La richiesta del Napoli é di 100M e gli azzurri al momento non sono interessati ad abbassare di molto. Tanto dipenderà dalla qualificazione in Champions dei bianconeri». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, chiesti 100 milioni di euro per il grande obiettivo dei bianconeri! Novità importanti

