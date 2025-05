Calciomercato Juve il Milan irrompe sull’obiettivo | prima mossa concreta del club rossonero Gli ultimi aggiornamenti

In breve da Zazoom:

Il calciomercato entra nel vivo con il Milan che si fa sotto per David Hancko, difensore del Feyenoord. Secondo quanto riportato da calciomercato.com e dal giornalista Daniele Longo, il club rossonero ha avviato un primo importante sondaggio per il giocatore, creando potenziali complicazioni per la Juventus, che aveva messo Hancko tra i propri obiettivi. Ecco le ultime novità sul futuro del calciatore.

CalciomercatoJuve, il Milanirrompesull’obiettivo. Ultime novità sul futuro di David HanckoSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, ed in particolare dal giornalista Daniele Longo, il Milan sarebbe piombato su David Hancko. Il clubrossonero avrebbe effettuato un primo importante sondaggio per il difensore del Feyenoord.Nelle scorse settimane gli uomini mercato del Milan hanno infatti sondato il terreno per il centrale slovacco, che ha tante richieste importanti ed è seguito in particolare dal Bayer Leverkusen e dal CalciomercatoJuve. Anche i bianconeri sono avvisati. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Milan irrompe sull’obiettivo: prima mossa concreta del club rossonero. Gli ultimi aggiornamenti

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve: irrompe il Milan nella corsa all’obiettivo bianconero! Anche i rossoneri interessati a lui per l’estate, ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: irrompe il Milan per l’obiettivo di Giuntoli! Anche i rossoneri vogliono lui per l’estate, ultimissimi aggiornamentiCome riportato da La Gazzetta dello Sport, è in aumento la concorrenza per Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che interessa anche al calciomercato Juve.Anche il Milan ora tenta l’assalto per il giovane calciatore viola, che lo scorso gennaio è stato molto vicino al Napoli. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato: Motta aiuta il Milan, salta il colpo Juve - Le dinamiche per il calciomercato di Milan e Juve potrebbero cambiare nelle prossime settimane: il ruolo di Motta potrebbe essere decisivoLe stagioni di Milan e Juve sono parecchio deludenti per i classici obiettivi delle due big italiane e per le aspettative dei tifosi, soprattutto a inizio stagione. Ora stanno peggio i bianconeri dopo le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina che potrebbero incidere parecchio nella corsa al quarto posto, soprattutto sul morale di una squadra che è parsa svuotata di leader e motivazioni. 🔗Leggi su rompipallone.it

Calciomercato Juve: Milan e Napoli sull’ex bianconero! Vogliono riportarlo in Serie A, servono 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Milan e Napoli vogliono l’ex bianconero! Sono pronte a riportarlo in Serie A in cambio di 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affareTornano a rimbalzare rumors dall’Inghilterra circa il possibile ritorno in Serie A di Dejan Kulusevski. Come riferito da GiveMeSport, lo svedese potrebbe lasciare il Tottenham e sarebbe finito nel mirino anche di Milan e Napoli. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Tomori, irrompe la Juve! Via dal Milan, Giuntoli studia il colpo alla Kalulu; Juventus, affare non ancora chiuso: irrompe il Milan; Calciomercato Juve: irrompe il Milan nella corsa a Comuzzo; Il City irrompe su Cambiaso: la Juve vuole 80 milioni di euro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Addio Juve, va al Milan: si chiude per 30 milioni - Juve e Milan potrebbero essere protagonista di un affare molto interessante sul calciomercato: l'affare si può chiudere con 30 milioni ... 🔗spaziomilan.it

Mercato Juventus, occhi sul talento: possibile colpo da 20 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, occhi sul talento: colpo da 20 milioni di euro e possibile sfida al Milan. Tutti gli aggiornamenti Arrivano importanti conferme su Ardon Jashari. Come riferito da Matteo Moretto di R ... 🔗juventusnews24.com

Mercato Milan, Juventus pronta allo scippo: nel mirino un centrocampista - Il Milan ha messo nel mirino un giovane centrocampista, ma attenzione alla Juventus, pronta allo scippo. 🔗spaziomilan.it