Calciomercato Juve dalla Francia spunta un’indiscrezione a sorpresa! Accordo raggiunto tra un bianconero e il Manchester City Tutti i dettagli su un’uscita che può diventare imminente

CalciomercatoJuve, dallaFrancia sono sicuri: quel bianconero ha trovato un Accordo con il ManchesterCity! Tutti i dettagliSanti Aouna, giornalista di Foot Mercato, lancia un’indiscrezione a sorpresa che riguarda il CalciomercatoJuventus. Secondo il collega, infatti, il ManchesterCity avrebbe già “bloccato” Nicolò Savona in vista della prossima stagione.Le due parti avrebbero già trovato un punto di incontro sulla base di un Accordo di massima che riguarda Tutti i dettagli dell’eventuale contratto che gli permetterebbe di unirsi ai Citizens. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, dalla Francia spunta un’indiscrezione a sorpresa! Accordo raggiunto tra un bianconero e il Manchester City. Tutti i dettagli su un’uscita che può diventare imminente

