Calcio Verona-Lecce 1-1 a Krstovic risponde Coppola

Roma, 11 mag. (askanews) – Finisce 1-1 tra Verona e Lecce la gara delle 15 della 36esima giornata di serie A. Gara intensa al Bentegodi. Il Lecce si fa preferire nella prima frazione. Krstovic sblocca il risultato e poi esulta mostrando la maglia dedicata a Graziano, il fisio scomparso qualche settimana fa. Prima del break Coppola trova il colpo di testa dell’1-1. Nella ripresa ci prova più la squadra di Zanetti ma l’occasione migliore è per il Lecce che con Banda non trova il gol del 2-1. Verona a 33, Lecce a 28 con l’Empoli L'articolo Calcio, Verona-Lecce 1-1, a KrstovicrispondeCoppola proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | #Lecce, #Giampaolo: “#Gaspar ha una fasciatura, è dolorante, speriamo possa recuperare ma dobbiamo capire l'entità dell’infortunio” com/37wj7d6w Leggi la discussione

#SerieA | Hellas e #Lecce pareggiano a #Verona: la situazione in zona retrocessione Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovani, sport e oratorio. La Samz festeggia 10 anni con l’album delle figurine: "E puntiamo al calcio a 11" - L’album delle figurine, come per i giocatori della Serie A. Alla Samz pensano in grande. Lo storico acronimo sta per Sant’Antonio Maria Zaccaria, la parrocchia tra via Boifava e via San Giacomo, quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città. "L’album di figurine? L’idea è nata per festeggiare i 10 anni della Asd Samz Milano, che cadono proprio nel 2025", racconta il presidente Giorgio Bergamini. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Rosso per Nico Gonzalez, il numero 11 della Juventus si fa buttare fuori per un calcio in faccia in Argentina Uruguay – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Rosso per Nico Gonzalez, il numero 11 della Juve è protagonista di un gesto deplorevole: ecco cos’è successoLa pausa per le Nazionali è già finita per Nico Gonzalez. Il giocatore della Juve è stato espulso nel corso di Argentina Uruguay. Il giocatore bianconero ha sferrato un calcio in faccia a un giocatore della Celeste negli scampoli finali della partita ed è stato espulso. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calcio Uisp a 11, Amatori Per Lucio a forza 4 col Comano - La Spezia, 7 aprile 2025 – Rallenta il Gs Pozzuolo che così viene raggiunto dall'Amatori Castelnuovo superando un Atletico Tresana in caduta libera. Intanto La Serra viaggia tranquilla in vetta al Girone 1, anche se viene fermata sul pari dal forte Sarzana. Questo dopo l'undicesima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, dove l'Amatori Per Lucio infila un poker nella porta del Comano. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Tra Verona e Lecce vince la paura: la sfida salvezza finisce 1-1; Come sta Krstovic dopo l'infortunio contro il Napoli: gioca Verona-Lecce? Cos'ha e quando torna; Verona-Lecce LIVE alle 15; Verona-Lecce risultato 1-1: Coppola risponde a Krstovic, la sfida salvezza non sorride a Giampaolo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio, Verona-Lecce 1-1, a Krstovic risponde Coppola - Roma, 11 mag. (askanews) – Finisce 1-1 tra Verona e Lecce la gara delle 15 della 36esima giornata di serie A. Gara intensa al Bentegodi. Il Lecce si fa preferire nella prima frazione. Krstovic sblocca ... 🔗askanews.it

Verona-Lecce 1-1: Coppola replica al vantaggio di Krstovic - Al Bentegodi succede tutto nel primo tempo: i salentini sbloccano la situazione alla mezz'ora grazie al montenegrino, ma poi vengono ripresi dal colpo di testa del difensore gialloblù al 41' ... 🔗msn.com

Verona-Lecce 1-1, Coppola risponde a Krstovic. I veneti si avvicinano alla salvezza - Non si fanno male Verona e Lecce nella sfida del Bentegodi, con i padroni di casa che salgono a 33 punti con 5 lunghezze di vantaggio sul Lecce, che rimane nella zona rossa della classifica. Ad andare ... 🔗msn.com