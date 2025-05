Calcio Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa L’Inter torna a -1 e riapre la corsa Scudetto in Serie A

La 36ma giornata della Serie A 2024-2025 si tinge di emozioni, con il Napoli che segna un passo falso pareggiando 2-2 contro il Genoa, mentre l’Inter sfrutta la situazione, vincendo 0-2 in trasferta contro il Torino e riavvicinandosi alla vetta. In fondo alla classifica, l'Hellas Verona e il Lecce si accontentano di un pareggio 1-1, mantenendo la distanza di sicurezza degli scaligeri sui salentini a due giornate

La 36ma giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio vede riaprirsi la corsa allo Scudetto: il Napoli pareggia in casa per 2-2 contro il Genoa, dopo essere passato per due volte in vantaggio, e L'Inter, corsara per 0-2 in casa del Torino, torna a -1 in classifica a due turni dal termine.In coda pareggio per 1-1 tra Hellas Verona e Lecce: gli scaligeri restano a +5 sui salentini e vedono avvicinarsi la salvezza, mentre i pugliesi agganciano l'Empoli al terzultimo posto momentaneo. Sussulto d'orgoglio del Monza, già retrocesso e già certo dell'ultimo posto in classifica, che passa per 1-2 in casa dell'Udinese.Calcio femminile, vittorie di Como e Sassuolo nell'ultima giornata della Poule Salvezza di Serie ASerie A 2024-202536ma giornataRisultati Milan – Bologna 3-1 (giocata venerdì)Como – Cagliari 3-1 (giocata ieri)Lazio – Juventus 1-1 (giocata ieri)Empoli – Parma 2-1 (giocata ieri)Udinese – Monza 1-2Hellas Verona – Lecce 1-1Torino – Inter 0-2Napoli – Genoa 2-2Venezia-Fiorentina domani ore 18.

