Calcio classifica serie A Verona passetto salvezza

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Verona-Bologna - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A, ecco come cambia per la Juventus dopo la prima partita di domenica Verona-BolognaÈ finita da poco Verona Bologna, gara che ha visto i rossoblù vincere al Bentegodi per 1-2. Ecco come cambia la classifica di Serie A, soprattutto per la Juve.Inter 61 (28)Napoli 57 (27)Atalanta 55 (27)Juventus 52 (27)Lazio 50 (27)Bologna 50 (28)Fiorentina 45 (26)Milan 44 (28)Roma 43 (27)Udinese 39 (27)Genoa 32 (27)Torino 32 (28)Como 29 (28)Verona 26 (28)Cagliari 26 (27)Lecce 25 (28)Parma 24 (28)Empoli 22 (27)Venezia 19 (28)Monza 14 (28)