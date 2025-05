Calcio classifica serie A l’Inter aggancia il Napoli

🛈 Anteprima news:

Nella 36ª giornata di Serie A, i risultati delle partite riservano sorprese e emozioni. L'Inter si impone sul Torino con un convincente 2-0, mentre il Milan continua a scalare la classifica battendo il Bologna 3-1. In attesa degli ultimi match di giornata, la corsa al titolo si fa sempre più avvincente, con Napoli e Inter in testa, seguiti da Atalanta, Lazio e Juventus.

Roma, 12 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Inter 0-2 Giornata 36 Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1, Udinese-Monza 1-2, Hellas Verona-Lecce 1-1, Torino-Inter 0-2, ore 20.45 Napoli-Genoa, Lunedì ore 18.30 Venezia-Fiorentina, ore 20.45 Atalanta-Roma classifica: Napoli, Inter 77, Atalanta 68, Lazio, Juventus 64 Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari, Verona 33, Parma 32, Empoli, Lecce 28, Venezia 26, Monza 18. 37esima giornata (domenica 18 maggio) Cagliari – Venezia, Fiorentina – Bologna, Genoa – Atalanta, Hellas Verona – Como, Inter – Lazio, Juventus – Udinese, Lecce – Torino, Monza – Empoli, Parma – Napoli, Roma – Milan L'articolo Calcio, classificaserie A, l’Interaggancia il Napoli proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni sui social

Siete d'accordo? #Charité #Berlino #classifica #newsweek com/2025/02/la-charite-di-berlino-tra-i-10-migliori-ospedali-del-mondo/ Leggi la discussione

Classifica IMDb top 10 attori!#imdb #classifica #actors #top10 #hl=it Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Calcio,classifica di serie A: il Napoli torna in scia dell’Inter - Roma, 14 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Napoli-Empoli 3-0. 31esima giornata Udinese-Milan 0-4; Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1, Atalanta-Bologna 2-0, Fiorentina-Parma 0-0, Hellas Verona-Genoa 0-0, Como-Torino 1-0, Lazio-Roma 1-1, Napoli-Empoli 3-0. Classifica: Inter 71, Napoli 68, Atalanta 61, Juventus 59, Bologna 57, Lazio 55, Roma 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa 39, Como 36, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli, Venezia 24, Monza 15. 🔗Leggi su ildenaro.it

Calcio, la classifica di serie A: Inter a +6 sul Napoli - Roma, 12 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Cagliari 3-1 31esima giornata Udinese-Milan 0-4; Venezia-Monza 1-0, Inter-Cagliari 3-1, ore 20.45 Juventus-Lecce, Domenica 13 aprile ore 12.30 Atalanta-Bologna, ore 15 Fiorentina-Parma, Hellas Verona-Genoa, ore 18 Como-Torino, ore 20,45 Lazio-Roma, lunedì 14 aprile ore 20.45 Napoli-Empoli. Classifica: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli, Venezia 24, ... 🔗Leggi su ildenaro.it

Calcio, classifica di serie A: Napoli in testa con l’Inter - Roma, 21 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Empoli-Venezia 2-2, Bologna-Inter 1-0, Milan-Atalanta 0-1 33esima giornata Lecce-Como 0-3, Monza-Napoli 0-1, Roma-Verona 1-0; Empoli-Venezia 2-2, Bologna-Inter 1-0, Milan-Atalanta 0-1, lunedì 21 aprile ore 12.30 Torino-Udinese, ore 15 Cagliari-Fiorentina, ore 18 Genoa-Lazio, ore 20.45 Parma-Juventus. Classifica: Inter, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese, Torino 40, Genoa, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli, Venezia 25, ... 🔗Leggi su ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Cosa succede se l'Inter perde o pareggia contro il Torino: quando il Napoli può vincere lo Scudetto; Calcio, classifica serie A, l'Inter aggancia il Napoli; Torino-Inter 0-2: risultato finale e highlights; Live Torino - Inter - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 11/05/2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calcio, classifica serie A, l'Inter aggancia il Napoli - Roma, 12 mag. (askanews) - Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Torino-Inter 0-2Giornata 36 Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1, ... 🔗sport.tiscali.it

Serie A, la classifica aggiornata: Attento Napoli, l'Inter non molla. In due lassù, aspettando stasera - Con la vittoria sul bagnatissimo campo del Torino, l'Inter torna a mettere pressione al Napoli, giusto in tempo per la partita di questa sera contro. 🔗tuttomercatoweb.com

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter mette pressione al Napoli - Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter mette pressione al Napoli Con la vittoria sul bagnatissimo campo del Torino, l'Inter torna a mettere pressione al Napoli, giusto in tempo per la partita di q ... 🔗informazione.it