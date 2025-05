Calcio classifica serie A il Monza torna al successo

Roma, 12 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Udinese-Monza 1-2 Giornata 36 Milan-Bologna 3-1; Como-Cagliari 3-1, Lazio-Juventus 1-1, Empoli-Parma 2-1, Udinese-Monza 1-2, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce, ore 18.00 Torino-Inter, ore 20.45 Napoli-Genoa, Lunedì ore 18.30 Venezia-Fiorentina, ore 20.45 Atalanta-Roma classifica: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio, Juventus 64 Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona, Parma 32, Empoli 28, Lecce 27, Venezia 26, Monza 18. 37esima giornata (domenica 18 maggio) Cagliari – Venezia, Fiorentina – Bologna, Genoa – Atalanta, Hellas Verona – Como, Inter – Lazio, Juventus – Udinese, Lecce – Torino, Monza – Empoli, Parma – Napoli, Roma – Milan L'articolo Calcio, classificaserie A, il Monzatorna al successo proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

