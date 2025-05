Calcio a 5 Serie A Femminile Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra | il primo posto sfuma all’ultima giornata

In breve da Zazoom:

Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal. Questo risultato compromette il primo posto in classifica, stravolgendo le aspettative per la post-season. La frustrazione per la seconda sconfitta consecutiva si fa sentire in un finale di stagione che non rispecchia i sogni di gloria delle falconaresi. La prossima sfida sarà decisiva per il loro futuro.

Le citizens perdono 6-5 nell’ultimo atto della stagione regolare: sconfitta che delegittima le falconaresi dal primo piazzamento in regular season. Esito della post-season rivoluzionato rispetto alle premesse.Salandra (MT), 11 maggio 2025 – Seconda sconfitta consecutiva dal sapore amaro per l’OkasaFalconara. Nella tana della CMB Futsal, per la ventiseiesima ed ultima giornata di Serie A Fabless, le citizens vanno k.o. perdendo all’ultimo la vetta di regular season. Il tutto all’interno di una serata da montagne russe in quel del PalaSalandra: dopo aver dominato i primi venti minuti portandosi sull’1-4 ad inizio ripresa, le ragazze di Giulia Domenichetti hanno sprecato il check point cadendo sotto i colpi di una scatenata Cenedese, autentica mattatrice della sfida grazia a cinque reti.Il ribaltone delle padrone di casa fino al 6-5 finale ridimensiona Ferrara e compagne al secondo posto, visto il successo interno del Pescara ai danni della KickOff. 🔗Leggi su .com

