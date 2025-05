Calcio a 5 playoff A2 | il Futsal Russi capitola sul campo del Grosseto

La prima semifinale di playoff contro il Grosseto lascia un sapore decisamente amaro negli appetiti di promozione del Russi vista la sconfitta, le occasioni mancate e l’espulsione di Michelacci nel finale. Gli ospiti partono bene ma falliscono una clamorosa occasione con Hernandez, dopodiché sono. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Calcio a 5, playoff A2: il Futsal Russi capitola sul campo del Grosseto

