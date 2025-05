Calcio a 5 playoff A2 | il Futsal Russi capitola sul campo del Grosseto

Montebianco Prato Calcio a 5: sfida decisiva contro Atlante Grosseto nei playoff A2 - Due gol di vantaggio da difendere per il Montebianco Prato Calcio a 5 nella gara di ritorno del primo turno dei playoff del campionato di serie A2 di futsal che oggi alle 15 è chiamato a giocare sul campo dell’Atlante Grosseto. Al Pala Bombonera i biancazzurri partiranno forti del successo conquistato all’andata (7-5) ma anche consapevoli che per passare il turno ci vorrà una prestazione di livello e non ci si potrà accontentare di difendere il vantaggio acquisito. 🔗 Leggi su lanazione.it

PlayOff Serie A2 Calcio a 5, l'MGM 2000 è in semifinale nonostante la sconfitta - Sconfitta casalinga “dolce” per l’Mgm 2000, che perde per 3-1 con il Videoton Crema la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie A2, ma gioisce per il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali, dove incontrerà l’Orange Futsal Asti, squadra capace di rimontare tra le mura... 🔗Leggi su sondriotoday.it