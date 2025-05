CADUTA LIBERA SU CANALE 5 | UN GIOCO FINALE SORPRENDENTE NELL’EDIZIONE DEL DECENNALE

Da lunedì 12 maggio, “Caduta Libera” torna su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, con tante novità nel gioco finale. Questo amata trasmissione, che festeggia dieci anni dalla sua prima messa in onda il 4 maggio 2015, arriva alla tredicesima edizione superando le 1.000 puntate. Per celebrare questo importante traguardo, il format si arricchisce di sorprese e innovazioni entusiasmanti!

Da lunedì 12 maggio torna, ogni giorno nel preserale di CANALE 5, "CADUTA LIBERA", condotto da Gerry Scotti. Tante novità a partire dal GIOCO FINALE. Il game show, che compie 10 anni – ha esordito sulla rete ammiraglia Mediaset il 4 maggio 2015 – è giunto alla sua tredicesima edizione e superato le 1.000 puntate. Per celebrare questo traguardo, il format si arricchisce di molte novità – scenografia, grafica, dinamiche di GIOCO – e si regala un nuovo FINALE SORPRENDENTE "Le Dieci Botole", che viene proposto, per la prima volta, proprio nella versione italiana del quiz. Al termine della gara, il Campione non affronterà più i classici "Dieci Passi", ma un'ultima frazione di GIOCO di grande suspense. Gerry Scotti sottoporrà al Campione una sola domanda, fornendo 10 opzioni di risposta, ciascuna associata a una botola.

CANALE 5: TORNA CADUTA LIBERA. GERRY SCOTTI SI DIVIDE TRA PRESERALE E ACCESS (ANTEPRIMA) - Sta tornando Caduta Libera, il famoso quiz a premi del preserale condotto da Gerry Scotti. Il conduttore pavese a breve lo vedremo in ben due slot orari: il preserale e l’access con Striscia.Su Canale 5, alle 18:45 del 5 maggio salvo cambi, dovrebbe iniziare l’edizione numero 13 del gioco con le botole. L’ultima puntata risale al 16 dicembre 2023. Si trattava della dodicesima edizione andata in onda per due settimane a giugno e poi tornata a settembre dello stesso anno. 🔗Leggi su bubinoblog

CANALE 5: PRESERALE IN REPLICA PER UN MESE, POI LE NUOVE PUNTATE DI CADUTA LIBERA - Incredibile ma vero. Il preserale di Canale 5, l’ammiraglia Mediaset e non una digitalina qualsiasi, va in replica già da sabato 19 aprile: non nei fine settimana, bensì tutti i giorni.Venerdì 18 aprile va in onda l’ultima puntata inedita stagionale di Avanti un Altro, il game show di Paolo Bonolis che tornerà a inizio 2026, e dal 19 aprile puntate in replica.E questo durerà per quasi un mese. Solo lunedì 12 maggio il pubblico di Canale 5, o meglio ciò che rimane vista la sfilza di risultati disastrosi quasi a tutte le ore, si riaccende. 🔗Leggi su bubinoblog

