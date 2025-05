Cade nei boschi e non riesce più a muoversi

Bruta caduta nei boschi di Premana per un escursionista di 54 anni di Primaluna. Il 54enne è scivolato, a causa del terreno bagnato, si è fratturato una caviglia e ha riportato lesioni a entrambe le gambe. Non riusciva più a muoversi. Lo hanno soccorso e recuperato i volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone, insieme ai soccorritori dell’eliambulanza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade nei boschi e non riesce più a muoversi

