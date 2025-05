Buon onomastico Fabio oggi 11 maggio | immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 11 maggio San Fabio martire. Originario di Nicomedia il santo e martire fu discepolo di Sant’Antimo. Il suo martirio fu accumunato a quello di altri santi: Massimo, Basso, Sisinnio, Dioclezio e Fiorenzo. Fabio , discepolo di Sant’AntimoFu vittima delle persecuzioni di Cheremone, il fidato consigliere del proconsole dell’Asia Minore, Faltonio Piniano, che odiava i cristiani e fece rinchiudere il presbitero Antimo e i suoi discepoli in carcere. L’improvvisa morte di Cheremone, per una rovinosa caduta, terrorizzò Piniano che si ammalò gravemente e la moglie, Lucina, decise di consultare Antimo promettendogli libertà e cospicue ricompense se avesse guarito il marito. Il miracolo e la conversione di PinianoIl presbitero rispose che diventando cristiano Piniano sarebbe guarito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

