Bundesliga i risultati della 33ª giornata | il Borussia Dortmund batte il Bayer Leverkusen e rimane in corsa per il quarto posto; St Pauli vicino alla salvezza

Nella 33ª giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund conquista una vittoria fondamentale contro il Bayer Leverkusen, mantenendo vive le speranze di un posto in Champions League. Nel frattempo, il St Pauli si avvicina decisamente alla salvezza, in un campionato che si prepara a un epilogo emozionante. Scopriamo i dettagli di questa giornata intensa e le implicazioni per le squadre in lotta.

Bundesliga, i risultatidella 33ª giornata: il BorussiaDortmundbatte il BayerLeverkusen e rimane in corsa per il quartoposto; St Paulivicinoallasalvezza Il BorussiaDortmund è ancora in corsa per la Champions League: a 90? dalla fine dellaBundesliga, i gialloneri battono il BayerLeverkusen e rimangono in corsa dietro al .

"Nur" 2:0 bei den Bayern verlorenMir fällt nicht so wirklich viel zu meiner #Borussia und dem vorletzten Spieltag einEs bleibt EnttäuschungSeoane und Virkus sollten das Versagen nicht einfach schön redenMittelmaß, zu wenig Wille un… Leggi la discussione

Herzlichen Glückwunsch zum 80Geburtstag, Jupp Heynckes!Heynckes, Netzer, Vogts, Kleff und so weiter ..Ihr habt mich zum #Borussia #Fohlen #Gladbach Fan gemachtBest of Borussia - Jupp Heynckes v=-yirPZNY47c Leggi la discussione

