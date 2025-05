bullismo e cyberbullismo se ne parla a scuola

Nell’ambito delle azioni che l’Iis Galilei di Jesi porta avanti per la promozione della cultura della legalità e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e cyber Bullismo , in accordo con il Comando dei Carabinieri di Jesi, si è svolto un incontro rivolto a tutte le classi prime del Liceo Economico Sociale e dell’Istituto Tecnico Biotecnologie presso l’aula magna della sede centrale. Relatori il maggiore Elpidio Balsamo, Comandante Carabinieri di Jesi e l’appuntato scelto Massimiliano Marasco. L’evento ha visto il saluto del dirigente scolastico, prof. Luigi Frati alla presenza della sua collaboratrice prof.ssa Ione Baldoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pornostar esclusa da incontro scolastico: “Volevo parlare di prevenzione e bullismo, non di film hard”. Poi l’annuncio: “Domani mi incateno dinanzi alla scuola” - Edoardo Barbares, noto al pubblico come Max Felicitas, esprime rammarico per la cancellazione del suo intervento previsto in un istituto scolastico a Gallarate. L'incontro, incentrato su temi di affettività e bullismo, è stato annullato in seguito alle pressioni dell'associazione Pro Vita&Famiglia Onlus, che ha denunciato pubblicamente l'inopportunità della presenza di un attore hard in un contesto scolastico. 🔗Leggi su orizzontescuola.it