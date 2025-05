Bufera Napoli-Genoa | Che vergogna! E’ lo scudetto degli aiutini

In breve da Zazoom:

Prima del fischio d'inizio della sfida al Maradona, le tensioni fra i tifosi sono esplose a causa delle formazioni ufficiali. Il Napoli di Antonio Conte deve assolutamente conquistare i tre punti contro il Genoa di Vieira per mantenere il vantaggio sull'Inter, che ha ottenuto una vittoria convincente contro il Torino. La situazione si fa incandescente e le polemiche non tardano ad arrivare.

Prima del calcio d’inizio della sfida del Maradona, si sono scatenati proprio tutti: ecco cosa non convince i tifosi. Il punto della situazioneAll’annuncio ufficiale delle formazioni, si è scatenato il caos. Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere il Genoa di Vieira per tornare a +3 sull’Inter, che alle 18.00 ha vinto contro il Torino, con un secco 2 a 0.BuferaNapoli-Genoa: “Che vergogna! E’ lo scudettodegliaiutini” (LaPresse) – Calciomercato.itDai Granata, dunque, non è arrivato alcun favore per gli azzurri. I tifosi campani, ovviamente, ci speravano, come stasera i sostenitori dell’Inter, si augurano che il Grifone possa fermare gli azzurri. Le speranze, però, sono venute subito meno a guardare le scelte di Vieira. La formazione titolare decisa dall’ex centrocampista ha così mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri che sui social si sono letteralmente scatenati. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bufera Napoli-Genoa: “Che vergogna! E’ lo scudetto degli aiutini”

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

C’è riuscito, Gad Lerner indigna tutti: bufera sul tweet che paragona dazi e Borse e strage dell’11 settembre. Il web insorge: vergogna - Un’altra uscita infelice, l’ennesima, quella di Gad Lerner. Solo che stavolta ha spinto tu un tasto dolente, facendo riferimento a una ferita che non si è mai rimarginata e azzardando su un parallelo che, otre che insostenibile, è risultato a dir poco eccessivo e fuori luogo. «Stavolta l’11 settembre se lo sono fatti da soli gli americani», ha sentenziato su X il giornalista con un post che da ore e ore sta facendo discutere gli utenti, indignando e sollecitando repliche risentite, in riferimento all’effetto dei dazi sulle Borse…L’ultima uscita di Gad Lerner su X scatena la bufera ... 🔗Leggi su secoloditalia.it

“Che vergogna, uno schifo”. Orrore su papa Francesco, scoppia una bufera sulla fan di Zeudi - La notizia della morte di Papa Francesco ha lasciato il mondo intero senza parole. Un’ondata di dolore e commozione ha attraversato ogni angolo del pianeta, con milioni di fedeli uniti nel ricordo del pontefice argentino, simbolo di umiltà, dialogo e impegno sociale. Ma mentre la gran parte della comunità globale ha espresso cordoglio, qualcuno ha deciso di reagire in maniera decisamente fuori luogo — e il web, inevitabilmente, si è infiammato. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Inter, nuova bufera: l’attacco tira in ballo lo scudetto dei veleni - Situazione spinosa in casa nerazzurra: tornano in auge i ricordi del passato e la lotta per lo scudetto nel 2022La vittoria in rimonta contro il Monza comporta per l’Inter di vivere un’altra giornata da capolista, indipendentemente dal risultato del Napoli contro la Fiorentina.Inter, tornano in auge i ricordi della lotta al titolo del 2022 (LaPresse) Calciomercato.itAl termine dei primi 45 minuti della sfida del Maradona, gli azzurri hanno chiuso in vantaggio grazie alla rete di Romelu Lukaku. 🔗Leggi su calciomercato.it

Ne parlano su altre fonti

Bufera Napoli-Genoa: “Che vergogna! E’ lo scudetto degli aiutini”. 🔗Su questo argomento da altre fonti