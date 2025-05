brigitte bardot scandalo e solitudine al teatro belli da 13 maggio

Brigitte Bardot distrutta dalla morte di Alain Delon: “Non ho più nessuno, sono sola” - Da sempre riservata e discreta dopo il suo addio alle scene negli anni Settanta, Brigitte Bardot ha fatto uno strappo alla regola per parlare della sua solitaria quotidianità. L’attrice, modella, cantante e attivista francese non ha nascosto il grande dolore che ha provato per la morte dell’amico Alain Delon. Ma anche la scomparsa dell’adorato cane E.T. ha lasciato un vuoto profondo nella donna, che lo scorso settembre ha spento le 90 candeline. 🔗Leggi su dilei.it