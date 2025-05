Brianza malata di tumore insultata in farmacia per aver passato la fila | Non stavo bene sono uscita piangendo

Una donna di 43 anni, residente a Cornate d’Adda della provincia di Monza e della Brianza, ha denunciato un’aggressione verbale subita in una farmacia del paese. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina, al rientro da una visita all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. La donna è in cura per un tumore con sedici metastasi tra ossa e fegato ed è stata aggredita verbalmente da un altro cliente dopo essere passata avanti in coda. La donna ha saltato la fila dopo che il farmacista le ha fatto un cenno di venire al banco. La 43enne ha poi spiegato con educazione che era in uno stato di profonda stanchezza legato alle cure oncologiche. Ma c’è stata una reazione spropositata da parte di un cliente presente nella farmacia. Il racconto della donna malata di tumoreSecondo il racconto della 43enne affidato a prima Monza, tre delle quattro persone in fila non avrebbero protestato, ma uno di loro ha iniziato a inveire contro di lei, dubitando persino della sua malattia. 🔗Leggi su Open.online

Segui queste discussioni sui social

La #Brianza dei SÌ ai #Referendum.27 comitati intercomunali che comprendono tutti i 55 comuni della provincia di #Monza, un comitato giovani under 30, uno delle liste civiche, oltre ai comitati costituiti nelle fabbriche e nelle aziendeR… Leggi la discussione

La #Brianza dei Sì ai #Referendum.27 comitati intercomunali che comprendono tutti i comuni della provincia di #Monza, un comitato giovani under 30, uno delle liste civiche, oltre ai comitati costituiti nelle fabbriche e nelle aziendeRete… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Brianza, una malata di tumore: "Ho 'saltato' la fila in farmacia perché non stavo bene e sono stata insultata" - "Uno dei clienti è arrivato a dirmi 'Se dovevi morire, eri già morta' o 'Magari capita proprio oggi'", ha raccontato la donna 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

"Ho saltato la fila perché non stavo bene": malata di tumore insultata in farmacia - Insultata per aver saltato la fila in farmacia. Un gesto compiuto perché provata da un tumore che le toglie tutte le forze.È accaduto in settimana a una 43enne di Cornate d'Adda che lotta contro un tumore con sedici metastasi tra ossa e fegato e che al sito prima Monza ha raccontato di essere... 🔗Leggi su monzatoday.it

Samuele Bersani: “Mi sono accorto del tumore grazie a Luca Carboni. È malata pure mia madre, ma al primo stadio” - Dopo aver rivelato, durante un cocnerto, che aveva avuto un tumore ai polmoni, Samuele Bersani ha spiegato, nel backstage, che se n'è accorto grazie al suo amico Luca Carboni.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Brianza, una malata di tumore: Ho 'saltato' la fila in farmacia perché non stavo bene e sono stata insultata; Ho saltato la fila perché non stavo bene: malata di tumore insultata in farmacia; Ho saltato la fila perché non stavo bene | malata di tumore insultata in farmacia; Brianza una malata di tumore | Ho ' saltato' la fila in farmacia perché non stavo bene e sono stata insultata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Brianza, una malata di tumore: "Ho 'saltato' la fila in farmacia perché non stavo bene e sono stata insultata" - Una 43enne di Cornate d'Adda, in provincia di Monza e della Brianza, che lotta contro un tumore con sedici metastasi tra ossa e fegato, ha raccontato al sito prima Monza di essere stata insultata da u ... 🔗msn.com

Donna con tumore con metastasi insultata in farmacia a cornate d’Adda mentre chiedeva supporto per stanchezza - Una donna di 43 anni di Cornate d'Adda, malata di tumore con metastasi, insultata in farmacia dopo un prelievo all'Ieo di Milano; il farmacista ha cercato di aiutarla mentre si evidenzia la mancanza d ... 🔗gaeta.it

Affaticata dal tumore, "salta" la fila in farmacia: insultata e mortificata da uno dei clienti - Chi è malato porta un fardello enorme. Una croce pesante che spesso spezza la schiena e mina costantemente lo spirito. Ma con dignità affronta la vita di tutti i giorni, a testa alta, senza inutili la ... 🔗primamonza.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: