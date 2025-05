Breaking news | le 10 notizie casertane dell' 11 maggio 2025

🛈 Anteprima news:

L'11 maggio 2025 segna un giorno drammatico per Caserta, con la tragica conclusione della fuga di Emanuele De Maria, accusato dell'omicidio di Nada Cella. Mentre si intensificano le udienze del processo, i movimenti civici si mobilitano in segno di protesta, attirando l'attenzione su questioni di giustizia e sicurezza. Le ultime notizie rivelano un clima teso e carico di emozioni nella comunità locale.

L'epilogo tragico dell a fuga di Emanuele De Maria, il processo per l'omicidio di Nada Cella e la manifestazione dei movimenti civici a Caserta. Queste le Breaking news dell '11 maggio 2025 .CronacaLa fuga di Emanuele De Maria si conclude nel modo più tragico. Il 35enne, che era in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 16 aprile 2025 - Tanta cronaca, ma anche notizie di attualità , politica, social e meteo. Volete una panoramica completa delle notizie del 16 aprile 2025? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Ucciso nella sala slot, parla il killer minorenne: "Era mio amico, non volevo ammazzarlo". Il 17enne... 🔗 Leggi su casertanews.it

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 febbraio 2025 - L'arresto del trafficante di droga ricercato da 25 anni, il colpo al Comune di Mondragone e la rapina al supermercato di San Marco Evangelista. A Gricignano presidio per chiedere giustizia per Patrizio Spasiano mentre l'aversana Caterina Balivo fa festa per i suoi 45 anni. Queste le breaking news... 🔗Leggi su casertanews.it