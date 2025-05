Bravata al sottopasso Lingotto di Torino | percorrono in bici la carreggiata chiusa e cadono in una buca due persone ferite

È finita male la serata di due ragazzi iraniani che, nella notte tra ieri e oggi, domenica 11 maggio, hanno percorso in bicicletta la carreggiata del sottopassaggio di TorinoLingotto che va verso corso Unità d’Italia. È un tratto attualmente chiuso al traffico, eppure loro erano lì, in due sulla. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Bravata al sottopasso Lingotto di Torino: percorrono in bici la carreggiata chiusa e cadono in una buca, due persone ferite

Segui queste discussioni sui social

Das war eine unerwartete Einstimmung in den Besuch der ehemaligen Fiat-Fabrik in Lingotto, einem Vorort von TurinMit einem grossen Einkaufszentrum, der Pinacoteca Agnelli und einer Dauerausstellung wurde diesem Gebäudekomplex neues Leben… Leggi la discussione

Man merkt, dass man langsam Richtung Stolz einer ganzen Region kommt, fährt man doch in Cuneo so komplett zufällig in eine Art #Autokorso der wenigstens stylishen Art hineinSpätestens, nachdem jedes Vehikel eine Ehrenrunde um den Platz g… Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Sottopasso Lingotto a Torino, riapre la semicarreggiata nord e chiude la sud: fine lavori a settembre - A Torino riapriranno al traffico nella tarda mattinata di lunedì 28 aprile la semicarreggiata nord del sottopasso Lingotto (da corso Unità d’Italia verso corso Giambone) e l’entrata di via Ventimiglia. La parziale riapertura arriva alla conclusione dei lavori di rinforzo strutturale e di... 🔗Leggi su torinotoday.it

Rapina in banca a Torino Lingotto: due banditi armati di pistola scappano con 30mila euro - Una coppia di banditi ha messo a segno una rapina nella filiale della Cassa di Risparmio di Fossano di corso Traiano a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 marzo 2025. I malviventi sono entrati con pistole in pugno e volto coperto da passamontagna, dopodiché hanno minacciato il personale... 🔗Leggi su torinotoday.it

Incidente a Torino Lingotto: scontro tra due auto, una si schianta contro un palo - Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 marzo 2025, in via Passo Buole a Torino. Si è trattato dello scontro tra due auto, una Seat Leon e una Fiat Panda, avvenuto all'altezza dell'incrocio con l'interno 110. Quest'ultima è andata a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione... 🔗Leggi su torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Bravata al sottopasso Lingotto: percorrono in bici la carreggiata chiusa e cadono in una buca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incidente al sottopasso Lingotto di Torino: percorrono in bici la carreggiata chiusa e cadono in una buca, due persone ferite - Entrambi sono rimasti feriti. Per soccorrerli, è arrivata un’ambulanza, con cui sono stati portati all’ospedale Cto di Torino. Uno dei due ha un trauma cranico. Non sono in pericolo di vita e adesso ... 🔗torinotoday.it

Il sottopasso Lingotto torna (parzialmente) percorribile: lavori completati entro settembre - Il tratto interessato dal restauro è composto da due gallerie separate, e mentre si conclude l’intervento sulla galleria nord, i lavori si sposteranno sulla galleria sud. Di conseguenza, da lunedì 28 ... 🔗torinoggi.it

Riapre una semicarreggiata del sottopasso del Lingotto, ma chiude l'altra - Il sottopasso del Lingotto, a Torino, riapre nella direzione da corso Unità d'Italia in corso Giambone, ma torna a chiudere nel senso opposto. La novità da lunedì 28 aprile, quando verrà ... 🔗rainews.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: