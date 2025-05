© Veneziatoday.it - Braccialetto elettronico in arrivo per il 19enne che ha picchiato l'ex compagna

"Lupusbonum" (il nome su Instagram del del 19enne di Ferrara che ha aggredito l'ex compagna a Mirano una settimana fa) ha scritto: «Sono in cura in psichiatria». Poi arriveranno le misure del divieto di avvicinamento e Braccialetto elettronico . «Quando mi sento tradito la mia testa parte e non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Picchia la moglie incinta e le figlie, un calvario durato 15 anni: scatta il braccialetto elettronico - TRIESTE - Pugni, testate, mani strette al collo della moglie fino a farle perdere i sensi, costringendola a stare in casa e umiliandola per aver avuto degli aborti spontanei: sono solo alcune delle agghiaccianti violenze che sarebbero state perpetrate da un padre alla coniuge e alle figlie minori... 🔗 Leggi su triesteprima.it

Accusato di maltrattamenti in famiglia. Petrone esce con braccialetto elettronico - Disposta ieri pomeriggio per l’ex assessore gallaratese Alessandro Petrone la scarcerazione, il Gip ha accolto la richiesta di attenuazione della misura di custodia cautelare presentata dall’avvocato difensore Daniele Galati in sede di convalida dell’arresto avvenuto lo scorso 29 marzo. Petrone, che è accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre e dei fratelli, non potrà avvicinarsi ai familiari. 🔗Leggi su ilgiorno.it