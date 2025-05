Bozzolo la storia della giovane Giada che riapre l’unica edicola del paese ma nella notte le rubano tutti i giornali

Un risveglio amaro, che non si meritava affatto, Giada Pasquali, che ha aperto la nuova edicola di Bozzolo, l’unica in tutto il paese del mantovano. Sabato notte le hanno rubato tutti i quotidiani prima che lei potesse metterli in vendita. «Un mese fa avevo accettato la richiesta del sindaco Giuseppe Torchio per assumere questo incarico dopo che la precedente edicola aveva chiuso per ragioni anagrafiche della titolare, dopo trent’anni di servizio. In effetti l’impegno è tanto, occorre alzarsi presto la mattina. Ma al primo cittadino non piaceva che un paese di 4.500 abitanti come il nostro rimanesse senza notizie e informazioni», spiega al Corriere della Sera. Qualcuno ha forzato il cassetto di lamiera. «Mi sono rimaste soltanto poche copie di un quotidiano locale che non sono riusciti ad arraffare forse per la fretta di scappare. 🔗Leggi su Open.online