Mantova, 11 maggio 2025 – “Sono vicino a GiadaPasquali, la giovane imprenditrice, che coraggiosamente ha riaperto l’unica edicola di Bozzolo, piccolo paese del Mantovano, derubata dei quotidiani nella notte”. È quanto ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, intervenendo all’evento organizzato da Forza Italia ‘Milano torna al centro della scena’, e facendo riferimento al furto che ha colpito chi aveva preso un impegno per se stessa e per tutti i cittadini.“Stiamo lavorando per lei e per tutti gli edicolanti ad importanti misure di sostegno economico per il settore che vedranno la luce tra poche settimane - ha sottolineato Barachini -. L’informazione deve stare vicino ai cittadini, anche fisicamente. Forza Giada, Siamo con te, vai avanti!”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bozzolo, giornali rubati nell’unica edicola del paese: “Giada Pasquali, vai avanti. Siamo con te”