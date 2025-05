Botte in discoteca Addetto alla sicurezza pesta un giovane a sangue E i colleghi lo aiutano

Il suo compito era controllare che in discoteca filasse tutto liscio e che non ci fossero disordini. Intervenendo, all’occorrenza, per sedare cenni di rissa o allontanare i clienti più esagitati. Invece, in base alla ricostruzione del commissariato di Polizia di Forte dei Marmi, a causare il putiferio è stato proprio colui che avrebbe dovuto prevenire episodi del genere. Gli agenti hanno infatti denunciato un Addettoallasicurezza, 28 anni, residente a Carrara, per il reato di lesioni ai danni di un ragazzo di 19 anni di Prato. Quest’ultimo avrebbe avuto la "colpa" di avvicinare l’ex fidanzata dell’Addettoallasicurezza, il quale, secondo la Polizia, accecato dalla gelosia si è scagliato contro il giovane e lo ha pestato a sangue con pugni e calci.L’episodio è avvenuto lo scorso 10 marzo all’interno della nota discoteca "Seven Apples" di Marina di Pietrasanta. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botte in discoteca. Addetto alla sicurezza pesta un giovane a sangue. E i colleghi lo aiutano

