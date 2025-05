Borseggiatori a caccia di pellegrini e turisti dodici arresti

Gli oltre centomila fedeli che domenica mattina hanno affollato piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di papa Leone XIV indicano il flusso di pellegrini e turisti che in questi giorni successivi al Conclave, seguito alla morte di papa Francesco, affollano la Città Eterna. Stranieri e. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Borseggiatori a caccia di pellegrini e turisti, dodici arresti

Roma blindata, ma borseggiatori scatenati. E la folla di pellegrini e turisti moltiplica "gli affari" - Mentre Roma si stringe intorno al ricordo di Papa Francesco, la città è diventata anche terreno fertile per i borseggiatori. L’enorme afflusso di turisti, fedeli e delegazioni internazionali ha reso necessaria una massiccia intensificazione dei controlli, non solo per la sicurezza pubblica, ma... 🔗Leggi su romatoday.it

Luciano Muttoni, le piste del giallo e la caccia al killer: l’affitto su Booking per i turisti, la Golf sparita, i vestiti sporchi di sangue a 10 chilometri - Valbrembo (Bergamo) – Sul suo profilo social, sia Facebook sia Booking, Luciano Muttoni, 58 anni, sponsorizzava l’attività: al momento non risulta ne avesse altre. Affittava la sua casa a Valbrembo, dove viveva da solo (in passato aveva avuto una compagna), un trilocale con giardino e parcheggio privato da condividere. Prezzo a notte: 55 euro. Inserzioni accompagnate da una carrellata di foto. L’appartamento, ora sotto sequestro, si trova in via Rossini, a Valbrembo, paese di poco più di 4mila abitanti, situato sulla sponda sinistra del fiume Brembo, a circa otto chilometri da Bergamo. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Turisti e pellegrini, Roma paralizzata. C'è chi chiede più smart working e giorni da “bollino rosso” - Il flusso di turisti già previsto in occasione delle belle e soleggiate giornate di primavera, in un periodo costellato di festività e ponti. Quello dei pellegrini e dei fedeli in arrivo a Roma per rendere omaggio a papa Francesco, scomparso lunedì scorso. L’attesa per i capi di stato che... 🔗Leggi su romatoday.it

Metro A, l’annuncio del macchinista ai pellegrini: “Ci sono 100 borseggiatori a bordo” - Mentre pellegrini e turisti si affrettano a controllare i loro zaini e borse. Dall’inizio del Giubileo, Roma è diventata la meta principale dei borseggiatori di tutta Europa, che qui si sono ... 🔗roma.repubblica.it

Turisti e pellegrini nel mirino di borseggiatori - Turisti e pellegrini nel mirino di borseggiatori. A via Principe Amedeo, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno bloccato un 49enne algerino, senza fissa dimora e con precedenti… Leggi ... 🔗informazione.it

Turisti e pellegrini nel mirino di borseggiatori - Poco dopo, in via Nazionale, i militari in abiti civili della Stazione Roma Quirinale hanno assistito allo strappo di uno smartphone dalle mani di un turista e hanno arrestato in flagranza un ... 🔗rainews.it

