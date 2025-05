Borghi | Inter contro Barcellona impresa colossale Taremi deve restare!

Stefano Borghi si è così espresso prima del fischio d’inizio del match di Serie A tra Torino e Inter, in programma alle ore 18.IL RAGIONAMENTO – Stefano Borghi ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Torino-Inter. Di seguito le sue parole: «L’Inter rischia in quanto gioca contro una squadra che ha il suo perché. Non credo che il rischio principale sia dato dai cambi di formazione, che sono obbligati perché i nerazzurri hanno speso tantissimo martedì e ora hanno bisogno di gestire le risorse. L’Inter può anche sfruttare quest’occasione per trovare nelle seconde linee proprio delle ulteriori risorse in vista del futuro».Borghi sull’impresacontro il Barcellona e le seconde linee dell’InterSERATA EROICA – Borghi ha poi proseguito: «Chiunque abbia vissuto la serata di mercoledì, ha capito che l’impresa dell’Intercontro il Barcellona è stata colossale. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Borghi: «Inter, contro Barcellona impresa colossale. Taremi deve restare!»

Segui queste discussioni sui social

#Borghi, un imbarazzo pagato 15k al mese per sparare immani CAZZATERE: q44kjjxsb36e7jp34l4u3nkm/post/3lm7sos5uc222 Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Inter-Barcellona, è polemica contro Marciniak: rigore alla Lozano - Inter-Barcellona porta a molteplici polemiche contro Marciniak su un calcio di rigore concesso ai nerazzurri nel corso del primo tempoIn queste ore sta andando in scena la sfida tra Inter e Barcellona, valida per l’accesso alla Finale di UEFA Champions League. I nerazzurri si trovano ad un passo dall’ultima sfida prima di alzare la coppa, cosa non riuscita invece nel 2023 quando ci pensò il Manchester City a spegnere i sogni dei tifosi. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Inter: Lautaro Martinez punta al recupero per la sfida contro il Barcellona - Sono le ore dell’attesa in casa Inter. Lautaro Martinez tenterà nella sessione odierna di tornare a lavorare in gruppo con un solo obiettivo: esserci con il Barcellona, ed esserci dal primo minuto. Come titolare, non come soluzione a gara in corso. Il Toro di Bahía Blanca insegue il miracolo, e proprio nella città di origine ritrova un particolare precedente. Bruno Cerella, cestista e suo concittadino, nel 2016 con l’Olimpia Milano tornò in campo per la finale di Coppa Italia a 24 ore da un intervento chirurgico al menisco lesionato. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Barcellona-Inter del 2010, il bene contro il male, la sera in cui Mourinho tolse l’aureola a Guardiola (Guardian) - Barcellona-Inter, la sera in cui Mourinho dimostrò che si può vincere col 19% di possesso pallaIl Guardian, con Jonathan Wilson, torna su quella doppia sfida tra Barcellona e Inter nel 2010 l’anno del triplete nerazzurro.Mourinho definì la serata di Barcellona «la sconfitta più bella della mia carriera».Giocando con 10 uomini per poco più di un’ora, l’Inter vinse 3-2 (avendo vinto 3-1 all’andata). 🔗Leggi su ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Borghi: “All’Inter non mancherà la concentrazione e la condizione. Barcellona? Chiunque…”; La convinzione di Borghi: Inter, da Barcellona è arrivata una grande dimostrazione; La convinzione di Borghi: Inter, da Barcellona è arrivata una grande dimostrazione; SKY - Borghi: Inter? La gara di Barcellona ci ha fatto capire che il problema dei nerazzurri è mentale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Borghi: «Inter, contro Barcellona impresa colossale. Taremi deve restare!» - Stefano Borghi si è così espresso prima del fischio d'inizio del match di Serie A tra Torino e Inter, in programma alle ore 18. IL RAGIONAMENTO – Stefano - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter, per Borghi il nodo è mentale: «Col Barcellona un dato di fatto» - Mentre l’Inter si prepara alla sfida di campionato contro il Verona, con lo sguardo già proiettato al ritorno della semifinale di Champions League contro - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Borghi: "Inter, la dimostrazione che arriva da Barcellona è che il problema non è fisico" - Intervenuto su Sky Sport, Stefano Borghi ha parlato dell'Inter: "L'anno che l'Inter arriva in finale di Champions, in campionato aveva. 🔗tuttomercatoweb.com