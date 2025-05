Bonus figli studenti | il 15 maggio scadono le domande per i 2500 o 4000 euro

Il Bonus è ricchissimo, va dai 2500 a i 4000euro: non perdere questa occasione, le domandescadono il 15 maggio! Come di consueto, anche quest’anno la Cassa Dottori Commercialisti ha indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio. È ancora possibile fare domanda, ma se siete interessati conviene affrettarvi, dal momento che il . L'articolo Bonusfiglistudenti: il 15 maggioscadono le domande per i 2500 o 4000euro Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bonus figli studenti: il 15 maggio scadono le domande per i 2500 o 4000 euro

Potrebbe interessarti su Zazoom: Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio - La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Ne parlano su altre fonti

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari - L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stati stanziati 5 milioni di euro relativi all’anno 2023, destinati alle domande presentate nel 2024.L'articolo Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Bonus psicologo, quanto tempo si ha per usarlo dopo il 15 aprile 2025? - Dal 15 aprile 2025 l’Inps scorrerà le graduatorie del Bonus Psicologo 2025, grazie allo sblocco di ulteriori 5 milioni di euro. Si tratta di fondi destinati alle domande già presentate nel 2024, che permetteranno a circa 3.330 nuovi beneficiari di accedere al contributo per le sedute di psicoterapia. L’aggiornamento delle graduatorie avverrà considerando il valore dell’Isee e l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 🔗Leggi su lettera43.it

“Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. INTERVISTA alla senatrice Mennuni (Fratelli d’Italia) - Social network, internet e cellulari. Rappresentano dei chiarissimi simboli della nostra epoca. Simboli di innovazione e modernità. Ma per bambini e ragazzi possono rappresentare anche molto altro: disturbi cognitivi, acceleratori di ansia e panico, rete pericolosa dove si incontra spesso il cyberbullismo e in generale portatori di patologie varie.L'articolo “Vietare i social agli under 15 rappresenta un passo importante per la sicurezza e la salute dei nostri figli”. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bonus figli studenti: il 15 maggio scadono le domande per i 2500 o 4000 euro; Bonus scuola per i figli, 500 euro per corsi extra e 1.500 per studenti delle paritarie; Bonus studenti 250 euro al mese: requisiti e informazioni; Il bonus di 500 euro per le famiglie con bimbi tra 6 e 14 anni: c'è un limite Isee preciso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutti i bonus 2025 per famiglie con ISEE basso: guida completa alle agevolazioni - Tra tutti i bonus 2025 figura anche il bonus elettrodomestici, con sconto fino al 30% per l’acquisto di dispositivi a basso consumo, per un massimo di 200 euro. Il bonus animali domestici consente ... 🔗catania.liveuniversity.it

Bonus con ISEE sotto i 15.000 euro: eccone 10 attivi attivi nel 2025 - Bonus ISEE 2025: ecco i 10 aiuti attivi con ISEE sotto i 15.000 euro tra bollette, carte spesa, scuola, inclusione e animali domestici. 🔗msn.com

Bonus studenti, le agevolazioni previste nel 2025 - Per le famiglie in cui sono presenti figli che studiano (università ... con reddito Isee che non supera i 15 mila euro) nei periodi extrascolastici. Bonus studenti, il contributo per l’acquisto ... 🔗msn.com