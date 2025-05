Blitz nelle aree dello spaccio Sorpresi e arrestati tre pusher

Un Blitz della Squadra mobile di Como nei boschi del paese ha portato all’arresto di tre spacciatori di 25, 27 e 36 anni di nazionalità marocchina e tutti irregolari sul territorio. I tre sono stati Sorpresi durante una serie di controlli nei boschi tra Cadorago e Fino Mornasco, gli agenti grazie al via vai di automobili che entravano a gran velocità su un sentiero tra gli alberi hanno individuato e circoscritto la zona. Il Blitz è scattato pochi minuti dopo, i poliziotti hanno immediatamente individuato i tre marocchini, ognuno con un compito ben preciso sentinella, spacciatore e custode della droga e del denaro e dopo un breve inseguimento sono riusciti ad acciuffarli. Gli agenti hanno recuperato droga e denaro e provveduto a smantellare il loro bivacco, base operativa della loro attività di spaccio, sequestrando anche tutto il materiale idoneo al confezionamento della droga. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz nelle aree dello spaccio . Sorpresi e arrestati tre pusher

