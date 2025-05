Bisseck | Torino-Inter in Serie A mai partite facili Ma siamo preparati

Bisseck prima di Torino-Inter, in un’Intervista realizzata da Inter TV ha parlato dell’importanza di questa sfida a questo punto della stagione. PRIMA DELLA PARTITA – Yann Bisseck ha parlato così prima di Torino-Inter: «Come ogni partita dobbiamo stare concentrati, penso che siamo ben preparati. In Serie A non ci sono partite semplici. siamo la squadra più forte, ma questo si deciderà in campo. Diciotto marcatori diversi all’Inter? Tutti vogliamo segnare, ma questo è compito degli attaccanti. Noi vogliamo solo vincere, non è importante chi fa i gol».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Bisseck: «Torino-Inter, in Serie A mai partitefacili. 🔗Leggi su Inter-news.it

