Bisseck | Scudetto? L’Inter ci crede al 100% non avrebbe senso giocare!

Dopo l'impresa in Champions League, L'Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato. Le parole di Aurel Bisseck prima della sfida in trasferta a Torino.DI NUOVO PRONTI – Intervistato da Sky Sport prima di Torino-Inter, Aurel Bisseck dichiara: «Come abbiamo fatto a resettare dopo la vittoria di San Siro sul Barcellona? Il calcio è sempre così, c'è sempre un'altra partita che viene. Siamo stati molto contenti dopo la partita, abbiamo avuto un giorno libero, però il venerdì abbiamo cominciato a lavorare. Saremo pronti e vogliamo e dobbiamo vincere oggi».Bisseck nel pre partita di Torino-IntercredeRCI – Aurel Bisseck prosegue: «Quanto crediamo ancora nello Scudetto? Al 100%! Se non ci crediamo perchè giochiamo oggi? Noi giochiamo sempre per vincere. Questa posizione non è la migliore perché dobbiamo guardare anche cosa fa il Napoli.

