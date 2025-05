Bisseck | Lavoro per arrivare a livello top! Barcellona? Calcio va avanti

Bisseck è intervenuto prima di Torino-Inter, match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato a DAZNlivello TOP – Yann Bisseck parla così prima di Torino-Inter: «Come si rimette la testa sul campionato dopo la notte storica di Champions League? Come tutti i tifosi noi siamo stati molto contenti, dopo il Barcellona però il Calcio va avanti e allora da venerdì abbiamo iniziato a lavorare per il Torino. Sappiamo di dover vincere, fare le nostre cose e siamo pronti a farlo. La qualità che grazie a Inzaghi è migliorata di più? Non so, devi chiedere a qualcun altro. Sono sulla strada giusta, posso ancora migliorare tanto ma penso che nella fase difensiva non è ancora tutto perfetto. Penso di aver fatto una bella strada e devo continuare a lavorare per arrivare un giorno a livello top». 🔗Leggi su Inter-news.it

