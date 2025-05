Bisseck a Sky | Vogliamo e dobbiamo vincere Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%!

Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il TorinoIntervenuto nel corso del prepartita di Torino Inter, Yann Bisseck, ha presentato così la gara di oggi valevole per il 36° turno del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.COME SIAMO RIUSCITI A RESETTARE DAL BARCELLONA PER FOCALIZZARCI NUOVAMENTE SUL CAMPIONATO? – «Il calcio è sempre così, c’è sempre un’altra partita che viene. Siamo stati molto contenti dopo la partita, abbiamo avuto un giorno libero. Però da venerdì abbiamo cominciato a lavorare per questa partita. Siamo pronti, Vogliamo e dobbiamovincere».QUANTO crediamo REALMENTE ancora ALLO Scudetto? – «100%, perché se non crediamo perché giochiamo oggi? Noi giochiamo sempre per vincere. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck a Sky: «Vogliamo e dobbiamo vincere. Scudetto? Ci crediamo ancora al 100%!»

#SerieA | #Inter, #Inzaghi subito costretto al cambio: dentro #Bisseck

#SerieA | #Cagliari, #Nicola: "Faccio i complimenti a #Bisseck. Stiamo rimettendo in forma #Coman, #Obert, e #Zappa. #Piccoli deve andare per forza in doppia cifra"

Bisseck a Inter TV: «Vogliamo vincere sempre. Contro il Bayern dobbiamo fare questo» - di RedazioneBisseck ha parlato a Inter TV, le dichiarazioni del difensore dopo la gara contro il Cagliari: le sue paroleBisseck ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando la vittoria dell’Inter contro il Cagliari di Nicola a San Siro.TRE PUNTI – «Per noi l’obiettivo è sempre vincere. Dopo il Parma sapevamo di dover stare concentrati tutta la partita. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto al match contro il Parma. 🔗Leggi su internews24.com

Giuntoli a Sky: «Dobbiamo rimanere tutti uniti per uscirne insieme. Sempre con Thiago Motta? Certo» - di Redazione JuventusNews24Giuntoli ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Juve: le dichiarazioni del dirigente bianconero dopo il 3-0Dopo Fiorentina Juve, il match del Franchi valido per la 29ª giornata della Serie A, ha parlato Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport.AVANTI CON THIAGO MOTTA – «In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, è chiaro che siamo molto dispiaciuti. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Bisseck a Sport TV: "Possiamo vincere tutto, dobbiamo restare calmi. Martedì sarà un'Inter concentrata" - Il difensore dell'Inter Yann Bisseck si è fermato a parlare anche ... lo sappiamo di essere molto forti. Ma dobbiamo restare calmi, ogni partita è importantissima. Dobbiamo restare concentrati ... 🔗msn.com

Bisseck a Sky: "Triplete possibile al 100%. Non ho tirato sul 2-2 per non far male a un tifoso" - Yann Bisseck, protagonista di un egregio secondo tempo in Inter-Monza, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di San Siro: “Chi è il mio migliore amico? Tutta la squadra”. 🔗msn.com

Bisseck a Sky: "Triplete possibile al 100%. Non ho tirato sul 2-2 per non far male a un tifoso" - “Al 100% perché siamo dentro tutte le competizioni. Ma come ha detto Calhanoglu, andiamo step by step rimanendo concentrati e poi vediamo che succede”. Cosa vi ha detto Inzaghi nell ... 🔗fcinternews.it