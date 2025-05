Biraghi | Torino bene ma difficile ribaltare una squadra strutturata come l’Inter

L'Inter si impone sul Torino grazie ai gol di Zalewski e Asllani, conquistando una vittoria fondamentale in un match caratterizzato da condizioni atmosferiche avverse. Nel post partita, Cristiano Biraghi analizza la sfida, riconoscendo le difficoltà dell'avversario e il valore della prestazione della sua squadra. La gara si trasforma in un'importante tappa per i nerazzurri, che continuano a perseguire i loro obiettivi stagionali.

I gol di Zalewski e Asllani sconfiggono il Torino. Dopo la vittoria dell’Inter Cristiano Biraghi rilascia le sue dichiarazioni nel post partita di Sky Sport.LA PRESTAZIONE – Il Torino cade davanti ai propri tifosi, sotto una pioggia torrenziale, per mano dell’Inter. Al termine della gara Cristiano Biraghi afferma: «Era una partita complicata, lo sapevamo. Sapevamo che il loro valore complessivo era più alto del nostro. Però volevamo dare una buona prestazione e penso che nel complesso l’abbiamo fatta. Abbiamo avuto anche l’occasione di Adams in cui è stato molto bravo il portiere dell’Inter. Se la rimetti sull’1-1 magari puoi stare più dentro la partita. Poi invece abbiamo preso il secondo gol quasi subito. Contro una squadra così organizzata e strutturata diventa anche difficile ribaltarla». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biraghi: «Torino bene, ma difficile ribaltare una squadra strutturata come l’Inter»

