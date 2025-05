Biraghi | Impossibile ribaltarla! L’Inter ha tutti titolari

Cristiano Biraghi, centrocampista del Torino, ha analizzato la sconfitta casalinga contro l'Inter in una conferenza stampa. Dopo l'intervento del tecnico Vanoli, Biraghi ha evidenziato la differenza di qualità tra le due squadre, sottolineando l'importanza di imparare da queste sfide. Le sue parole rivelano la consapevolezza delle difficoltà affrontate e la volontà di crescere nonostante il deludente risultato.

Cristiano Biraghi, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in casa contro L’Inter. IMPARARE – Al termine della sconfitta contro L’Inter in campionato, Biraghi è intervenuto dopo il tecnico Vanoli in conferenza stampa. Queste le sue parole: «Se hanno quaranta punti in più in campionato. loro hanno due squadre che giocherebbero titolare in tutte le squadre italiane. Sono una squadra fortissima, tanti anni che lavorano insieme, ogni anno aggiungono qualche innesti ed è facile che entrino in modo giusto. Per vincerle tu devi fare la partita perfette, e loro devono avere qualche defezione. Queste partite servono per imparare dai migliori, e loro anche a livello europeo sono una delle squadre più forti. Sono molto solidi in fase difensiva, e quando hanno quelle quattro occasioni almeno due gol te lo fanno. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biraghi: «Impossibile ribaltarla! L’Inter ha tutti titolari»

