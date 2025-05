Biraghi a Sky Sport | Inter? Contro di loro era una partita complicata lo sapevamo

In breve da Zazoom:

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Inter, Cristiano Biraghi, difensore ex Fiorentina, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Il calciatore ha analizzato la performance del Torino, sottolineando i punti cruciali da migliorare e le sfide future per recuperare terreno in campionato. Le sue parole offrono uno spaccato della situazione attuale della squadra granata.

Biraghi, il difensore ex Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della gara Torino-InterDopo la sconfitta per 2-0 subita dal Torino Contro l’Inter, il difensore Cristiano Biraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’ex giocatore della Fiorentina ha analizzato la prestazione della sua squadra, evidenziando la difficoltà del match e l’importanza delle occasioni create. Biraghi, inoltre, ha riconosciuto che l’Inter, allenata da Simone Inzaghi, presenta un valore complessivo superiore rispetto a quello del Torino.LE DICHIARAZIONI DI Biraghi – «Era una partitacomplicata, lo sapevamo. sapevamo che il loro valore complessivo è più alto del nostro, però volevamo fare una buona prestazione e nel complesso l’abbiamo fatta. Abbiamo avuto una grande occasione con Adams che se la rimetti sull’1-1 puoi restare più dentro la partita, poi abbiamo preso il secondo gol quasi subito e Contro una squadra così organizzata e strutturata è difficile ribaltarla». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biraghi a Sky Sport: «Inter? Contro di loro era una partita complicata, lo sapevamo»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, proiezione favorevole di Sky Sport sulla classifica finale! Il risultato - In diretta su Sky Calcio Club Fabio Caressa ha presentato una proiezione della classifica finale del campionato basata su calcoli algoritmici basati sui prossimi impegni di Inter, Napoli e Atalanta. C’è una variabile da prendere in considerazione. CLASSIFICA ATTUALE – La classifica in questo momento sorride all’Inter, che occupa la vetta con 58 punti. Il Napoli segue a 57, mentre l’Atalanta si trova a quota 55. 🔗Leggi su inter-news.it

Napoli-Inter, idea a sorpresa di Conte sul modulo: le ultime di Sky Sport - Cosa succederà contro l’Inter? Antonio Conte sta studiando una variazione sotto il punto di vista tattico, arriva la rivelazione di Sky Sport. Dopo i tre pareggi consecutivi, il Napoli non è riuscito a rialzarsi nemmeno contro il Como: gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla squadra di Cesc Fabregas, andando incontro a tutte le critiche del caso. Ormai si parla di crisi vera e propria, visto anche che i partenopei hanno perso il primo posto in classifica. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Il calo del Napoli è una questione mentale, contro Inter e Juve secondi tempi impressionanti (Sky Sport) - Su Sky Sport Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, analizza il pareggio di Bologna che tiene il Napoli a tre lunghezze dall’Inter capolista. Un pareggio tutto sommato gradito al netto del calo nel secondo tempo. Non è un problema atletico, la prova sono i secondi tempi del Napoli contro Inter e Juventus.Stellini in conferenza ha sottolineato che al Napoli manca ancora un step di mentalitàLe parole di Ugolini:«Aspetto da sottolineare è il rendimento lontano dal Maradona al di sotto delle aspettative o comunque della prima parte di stagione, al netto delle difficoltà affrontate anche ... 🔗Leggi su ilnapolista.it

Se ne parla anche su altri siti

Torino, Biraghi a Sky: Su Adams è stato molto bravo Martinez. Difficile ribaltarla, l'Inter è organizzata; Torino-Inter 0-2, Biraghi: “Se Adams avesse segnato…”; Biraghi: “Abbiamo fatto una buona prestazione. Era una gara complicata. Sapevamo…”; Bologna-Torino 3-2: video, gol e highlights. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torino, Biraghi a Sky: "Su Adams è stato molto bravo Martinez. Difficile ribaltarla, l'Inter è organizzata" - "Era complicata e lo sapevamo, il loro valore è più alto del nostro". È questo il primo concetto espresso a Sky Sport da Cristiano Biraghi dopo il triplice fischio di Torino-Inter: "Abbiamo fatto una ... 🔗msn.com

Biraghi: “Il processo di crescita è iniziato ma per l’Europa ci sarà ancora da lavorare” - Cristiano Biraghi è stato uno dei protagonisti di Torino-Inter, al termine della gara ha commentato così la partita contro i nerazzurri in conferenza stampa. 🔗msn.com

Biraghi: “Abbiamo fatto una buona prestazione. Era una gara complicata. Sapevamo…” - Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine della gara Torino-Inter ... 🔗fcinter1908.it