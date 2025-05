Biologo morto in Colombia l’ultimo messaggio alla madre di Alessandro Coatti | Voglio tornare ti voglio tanto bene

Un messaggio breve, carico di affetto e nostalgia: «Ciao mamma, ho voglia di tornare. Ti vogliobene, tantotanto». Sono queste le ultime parole che AlessandroCoatti, 38 anni, Biologo italiano di Alfonsine, in provincia di Ravenna, ha inviato allamadre Sandra Lovato prima della sua tragica morte in Colombia. Nel giorno della festa della mamma, la donna ha condiviso il messaggio sui social, accompagnandolo con un ricordo struggente: «Anche io Alessandro».Coatti è stato brutalmente ucciso a Santa Marta, dove si trovava per motivi di lavoro e volontariato. Il suo corpo, ritrovato più di un mese fa, era stato smembrato, rendendo necessario il ricorso ad accertamenti medico-legali per l’identificazione e ritardando il rientro della salma in Italia.Una trappola orchestrata onlineSecondo le indagini della polizia Colombiana, Alessandro sarebbe stato adescato sulla piattaforma di incontri Grindr, probabilmente tramite un profilo falso. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Biologo morto in Colombia, l’ultimo messaggio alla madre di Alessandro Coatti: “Voglio tornare, ti voglio tanto bene”

Segui queste discussioni sui social

"A chi risponde per primo...": #Arisa, la sua "proposta indecente"#Arisa abbandona i panni della cantante e indossa quelli della chefL'artista si è infatti immortalata sui social mentre prepara il pesto"#Pinoli, parmigiano e basilico d… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Coatti morto in Colombia: il biologo è stato fatto a pezzi e chiuso in una valigia. Offerta una ricompensa per identificare i responsabili - Alessandro Coatti, biologo molecolare di 42 anni originario dell?Italia, si trovava a Santa Marta, sulla costa caraibica della Colombia, per una vacanza all'insegna della natura e della... 🔗Leggi su leggo.it

Alessandro Coatti trovato morto in una valigia in Colombia, il mistero sul corpo del biologo fatto a pezzi - È di Alessandro Coatti il corpo trovato all’interno di una valigia abbandonata vicino alo stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marte in Colombia. Dopo essere stato ucciso, il biologo italiano è stato fatto a pezzi e i suoi resti sono stati abbandonati all’interno di un trolley. La valigia era stata trovata lo scorso 6 aprile. Dalle analisi sui resti trovati all’interno è stato possibile risalite all’identità di Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare che in passato ha lavorato anche per la Royal Society of Biologic di Londra. 🔗Leggi su open.online

Colombia, trovato morto il biologo italiano Alessandro Coatti - Il ricercatore italiano Alessandro Coatti, biologo molecolare di 42 anni, è stato ucciso in Colombia. Il suo corpo è stato trovato ieri fatto a pezzi in una valigia abbandonata in mezzo alla vegetazione nella zona di Bureche, nel nord del Paese. Lo riportano i media colombiani. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. 🔗Leggi su lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: “Vittima di una banda che rapina turisti adescat…; Si sa ancora poco della morte di Alessandro Coatti in Colombia; Cosa è successo ad Alessandro Coatti, l'omicidio del biologo fatto a pezzi in Colombia: «Adescato su Grindr, drogato con la scopolamina e la rapina diventata un terribile delitto»; Colombia, corpo del biologo Alessandro Coatti trovato in una valigia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la mamma pubblica gli ultimi messaggi del figlio - Nel giorno della festa della mamma Sandra Lovato ha pubblicato una delle ultime conversazioni avute con il figlio Alessandro Coatti, il biologo trovato morto più di un mese fa in Colombia. Ad oggi, i ... 🔗fanpage.it

La madre di Alessandro Coatti, il biologo fatto a pezzi in Colombia: «Uno degli ultimi messaggi che mi ha inviato prima di essere ucciso» - Sandra Lovato, nel giorno della festa della mamma, pubblica sui social una delle ultime conversazioni avute con il figlio. Più di un mese fa la brutale uccisione del biologo 38enne di Alfonsine (Raven ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Morto biologo ferrarese in Colombia, pista della banda dedita a rapine e estorsioni a Santa Marta - Le indagini sulla morte di Alessandro Coatti, biologo di Ferrara ucciso e smembrato a Santa Marta in Colombia, si concentrano su una trappola legata a un sito di incontri online e un gruppo criminale ... 🔗gaeta.it