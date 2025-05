© Agrigentonotizie.it - Bimbi morti per fame e sete, Save the children: "Intollerabile continuare la conta nell'indifferenza"

"È Intollerabile continuare questa conta senza fine di bambini morti per la nostra indifferenza . Pensare che due piccole vite sono stata spezzata a causa della fame e della sete , così come viene riportato dai media, a due passi di quella che avrebbe dovuto essere la terra dove poter crescere, è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Due bimbi morti di fame e sete trovati sul barcone al largo di Lampedusa: hanno pagato 1.500 dollari a testa - I migranti sopravvissuti hanno rivelato che erano in balia del mare da giorni. Tre di loro purtroppo non ce l’hanno fatta. Si tratta di un 30enne e di due bambini di circa due anni morti di fame e sete.Continua a leggere 🔗 Leggi su fanpage.it

Lampedusa, recuperati i corpi di due bimbi di 2 anni e un uomo. Sono morti di fame e sete su un gommone - Il gommone salpato dalla Libia è rimasto alla deriva per diversi giorni. Ieri pomeriggio è stato intercettato dall'equipaggio del veliero della ong tedesca ResQship 🔗 Leggi su xml2.corriere.it

Migranti, gommone alla deriva. A Lampedusa recuperati tre cadaveri, anche due bimbi morti di fame e sete - La denuncia di ResqShip: "È un esempio del fallimento della politica migratoria europea. Invece di fornire protezione, le persone in cerca di rifugio sono sistematicamente e illegalmente costrette a tornare in luoghi non sicuri" 🔗Leggi su affaritaliani.it