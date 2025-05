Bilancio Pd ancora all’attacco | La Lega non era in aula Sostiene ancora Zattini?

La Lega fa ancora parte della maggioranza di Forlì a sostegno del sindaco Zattini? A chiederselo sono i consiglieri comunali del Pd dopo aver constatato come nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale i consiglieri del Carroccio non fossero presenti in aula, non votando così per l’approvazione del Bilancio consolidato 2024 come hanno invece fatto gli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Civica."Per l’ennesima volta quindi gli esponenti della Lega hanno fatto mancare il loro sostegno su una delibera fondamentale per l’Amministrazione – attaccano i Dem –, al punto che ormai è più che lecito chiedersi se facciano ancora parte della maggioranza a sostegno di Zattini". Bilancio a cui le forze di opposizione, con il Pd in testa, hanno votato contro evidenziando come "il documento confermi le difficoltà dell’Amministrazione in termini di programmazione della spesa, impegno delle risorse e corrispondente realizzazione dei cantieri o riorganizzazione dei servizi". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Pd ancora all’attacco: "La Lega non era in aula. Sostiene ancora Zattini?"

