Big E ritiene che i talenti femminili meritino un trattamento migliore.Negli ultimi decenni ci sono stati grandi progressi nel campo medico che hanno permesso agli atleti di tutti gli sport di prolungare le loro carriere. Anche i wrestler hanno beneficiato di questi cambiamenti, riuscendo a restare attivi per anni e decenni più a lungo rispetto alle generazioni precedenti.Tuttavia, l’accettazione di questo cambiamento non è la stessa per le star maschili e quelle femminili. I talenti maschili più anziani vengono accettati molto più facilmente in ruoli di primo piano rispetto alle loro controparti femminili. Big E ha denunciato questo doppio standard durante il pre-show di Backlash, parlando del match tra BeckyLynch e Lyra Valkyria, considerato da molti un passaggio del testimone. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

Big E appoggia la battaglia di Becky Lynch:"Date alle donne la stessa considerazione degli uomini"