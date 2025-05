Biennale Architettura al Bahrain Vince la sfida alla Canicola

Il Padiglione del BahrainCanicola, un’opera che parla dei cambiamenti climatici in atto, della resilienza di chi vive nelle regioni più difficili del pianeta ha conquistato il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione nazionale della 19ª Biennale di Architettura di Venezia. La realizzazione offre una proposta concreta per affrontare condizioni di calore estremo. Come spiegano i progettisti, "l’Architettura deve affrontare la doppia sfida della resilienza ambientale e della sostenibilità. L’ingegnosa soluzione può essere impiegata negli spazi pubblici e nei luoghi in cui le persone devono vivere e lavorare all’aperto in condizioni di calore estremo. Il padiglione utilizza metodi tradizionali di raffreddamento passivo tipici della regione, che richiamano le torri del vento e i cortili ombreggiati". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Architettura al Bahrain. Vince la sfida alla “Canicola“

Potrebbe interessarti su Zazoom: Francesco Totti supera Ilary Blasi negli ascolti TV: vince su Canale Nove contro Canale 5 - Francesco Totti supera Ilary Blasi nella sfida televisiva della domenica sera. L'ex capitano della Roma, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha totalizzato 1.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Biennale Architettura, Leone d'oro partecipazioni al Bahrain - Venezia 10 mag. (askanews) - Leone d'oro per la migliore Partecipazione Nazionale al Regno del Bahrain: il Padiglione offre una proposta concreta per affrontare condizioni di calore estremo. Il momento della premiazione a Ca' Giustinian del progetto "Heatwawe". Come spiegano i progettisti: "L'architettura deve affrontare la doppia sfida della resilienza ambientale e della sostenibilità. L'ingegnosa soluzione può essere impiegata negli spazi pubblici e nei luoghi in cui le persone devono vivere e lavorare all'aperto in condizioni di calore estremo. 🔗Leggi su quotidiano.net

F1 oggi Bahrain 2025: vince Piastri, Leclerc ancora giù dal podio. Ordine d’arrivo e classifiche - Roma, 13 aprile 2025 – Sfuma a sei giri dalla fine il primo podio Ferrari della stagione 2025 di Formula 1. Ci va davvero vicino in Bahrain Charles Leclerc che, scattato in seconda fila con il terzo tempo in qualifica, resta in terza posizione per buona parte del Gran Premio. Ma nel finale la McLaren di Lando Norris ne ha di più e infila senza colpo ferire la Rossa del monegasco. La gara la vince Oscar Piastri, sempre su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell che resiste al ritorno di un indemoniato Norris che dopo aver passato Leclerc puntava alla doppietta per la scuderia ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Biennale Architettura, Lavazza Group donor e supporter della Mostra - (Adnkronos) – Lavazza Group partecipa alla Biennale Architettura 2025 – "Intelligens. Natural. Artificial. Collective", curata dall'architetto e ingegnere Carlo Ratti – come donor della 19/ Mostra Internazionale e come supporter di tre installazioni di primo piano: "The Third Paradise Perspective" a firma della Fondazione Pistoletto e dei progetti speciali "Canal Café" e "Voice of Commons". […]L'articolo Biennale Architettura, Lavazza Group donor e supporter della Mostra proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Biennale Architettura, Leone d'oro partecipazioni al Bahrain Video Biennale Architettura, Leone d'oro partecipazioni al Bahrain

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi ha vinto i Leoni e le menzioni speciali della Biennale Architettura 2025; Biennale Architettura al Bahrain. Vince la sfida alla “Canicola“; Biennale 2025, i premi: vince il Bahrain, Leone d'oro a Donna Haraway; Biennale Architettura, Leone d'oro partecipazioni al Bahrain. 🔗Ne parlano su altre fonti

Biennale Architettura al Bahrain. Vince la sfida alla “Canicola“ - Il Padiglione del Bahrain Canicola, un’opera che parla dei cambiamenti ... conquistato il Leone d’Oro per la miglior Partecipazione nazionale della 19ª Biennale di Architettura di Venezia. La ... 🔗quotidiano.net

Il successo del Regno del Bahrain che vince alla Biennale Architettura 2025 - Va al progetto “Canicola” del Bahrain il Leone d’Oro della Biennale Architettura 2025. Ad attribuirlo la giuria presieduta da Hans Ulrich Obrist, in una cerimonia aperta da Donna Haraway, seguita dai ... 🔗artribune.com

Il padiglione del Bahrain vince il leone d’oro alla 19/a biennale di architettura di Venezia - La 19/a Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia premia il padiglione Bahrain con il leone d’oro, valorizzando progetti innovativi su sostenibilità, cultura e architettura contem ... 🔗gaeta.it