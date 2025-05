bessent sostanziali progressi nelle trattative con la cina

Dazi, Bessent: “Progressi sostanziali nei colloqui con la Cina” - Nei colloqui con la Cina “abbiamo compiuto progressi sostanziali”. Lo ha affermato – secondo quanto riporta Bloomberg – il segretario al Tesoro americano Scott Bessent al termine degli incontro con la delegazione cinese in Svizzera.Le parole di Trump: “Con Cina reset totale del negoziato in modo costruttivo”Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che sono stati fatti “grandi progressi” nei colloqui in corso tra Stati Uniti e Cina sui dazi che minacciano l’economia globale e ha persino suggerito che un “reset totale” è sul tavolo mentre i negoziati sui dazi proseguono in Svizzera. 🔗Leggi su lapresse.it