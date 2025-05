Bergomi elogia | Zalewski si è inserito bene all’Inter Una cosa piace ai tifosi!

Giuseppe Bergomi si è pronunciato al termine di Torino-Inter, match vinto dai meneghini con il risultato di 2-0. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi ha così parlato nel post-partita del match vinto dall’Inter contro il Torino per 2-0: «Partita seria, approcciata bene dai nerazzurri. La posizione di Zalewski ha dato delle difficoltà al Torino, costringendo molto Ricci a uscire sul polacco. Dopo il temporale, la partita si è un po’ sporcata. Il secondo tempo è andato più in gestione, dopo il gol, con l’Inter che ha avuto varie occasioni per siglare la terza rete».Bergomi sulla prestazione positiva di alcuni calciatori dell’InterL’ELOGIO – Bergomi ha poi proseguito: «Taremi ha tirato fuori il meglio contro il Barcellona in fase difensiva. Oggi era chiamato a dare qualcosa in più davanti, ha disputato una discreta partita. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bergomi elogia: «Zalewski si è inserito bene all’Inter. Una cosa piace ai tifosi!»

Bergomi elogia: «Inter, un’assenza sottovalutata. Posizione Ndoye? Spiego!» - Giuseppe Bergomi ha parlato nel pre-partita di Bologna-Inter, match di Serie A che inizierà alle 18. Di seguito il suo commento.IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter: «Sono quattro anni che parliamo di rotazioni, dei cambi di Inzaghi. Guardando, quello che ha fatto più partite è Thuram con 31 presenze, poi Bastoni con 30 e nessun altro che arriva a quella soglia. 🔗Leggi su inter-news.it

Bergomi elogia la Juve di Tudor: «Devi sapere anche soffrire. Con questa umiltà i bianconeri si qualificheranno in Champions League. Su Yildiz…» - di Redazione JuventusNews24Bergomi elogia la Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sui bianconeri e sul nuovo mister L’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato Sky Calcio Club per analizzare il momento della Juve dopo l’ingresso di Tudor sulla panchina bianconera.PAROLE – «Ormai ci sono squadre che fanno dei bei primi tempi ma poi le avversarie sono tutte ben organizzate, cambiano e devi saper soffrire. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Bergomi: “Della telecronaca non mi pento, seguo il cuore. Mi emozionai anche per la Juve di CR7” - MILANO – Beppe Bergomi, senza girarci intorno, pensa di avere esagerato con il tifo ieri sera in telecronaca, commentando su Sky Sport Inter-Barcellona? “No, ho seguito il mio cuore. 🔗repubblica.it

