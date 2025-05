Bergamo tra le 20 nuove città europee per la consegna in giornata di Amazon

Bergamo. Presto un bergamasco portà ordinare un articolo su Amazon e riceverlo in giornata, entro poche ore. Lo ha annunciato mercoledì 7 maggio durante un evento a Dortmund Rocco Braeuniger, vicepresidente per Amazon Stores in Germania, Austria, Svizzera e Paesi di espansione dell’Ue.La multinazionale estenderà il servizio di consegna in giornata a 20 nuovecittàeuropee nei prossimi 12 mesi: nella lista delle località interessate figura anche Bergamo. Il servizio sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Prime sugli ordini idonei sopra una soglia minima, mentre per chi non è cliente è prevista una tariffa. Sarà attivo non solo in città, ma anche in alcune aree dell’hinterland.“Attualmente offriamo la consegna in giornata in oltre 130 località in Europa – ha dichiarato Braeuniger -. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo tra le 20 nuove città europee per la consegna in giornata di Amazon

