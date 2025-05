Il centrodestra chiede al sindaco di "riferire in Consiglio comunale" sul nodo urbanistica. La risposta dell’interessato è secca: "Non c’è nulla da riferire. La richiesta che io venga in aula arriva per rilanciare le solite polemiche a favore di telecamere e articoli giornalistici. Sì, ho ricevuto la lettera dei capigruppo dell’opposizione. Ho risposto che non mi sottraggo al confronto, ma che deve essere civile. In Consiglio comunale non si prendono gli atti comunali per buttarli nel cestino (riferimento a un gesto del capogruppo di FdI Riccardo Truppo di qualche settimana fa, ndr). Li ho invitati a bere un caffè nel mio ufficio per discutere come vogliamo procedere".La replica dei capigruppo del centrodestra a Palazzo Marino – Riccardo Truppo (FdI), Alessandro Verri (Lega) e Luca Bernardo (FI) – non si fa attendere: "Lunedi vedremo il sindaco prima del Consiglio comunale al solo scopo di perorare l’appello ad una sua audizione in aula e pubblicamente. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Beppe offre un caffè al centrodestra. Ma è scontro e l'invito alla fine salta