Beneficenza la ’Ior Run’ della Fondazione Rizzoli Federica Guidi | Diamo ai giovani una nuova vita

Una camminata di Beneficenza nel parco di San Michele in Bosco e in quello del seminario di Villa Revedin. Oggi alle 10.30 dal piazzale nei pressi del Rizzoli inizierà e finirà la prima edizione della corsa solidale Ior Run, che vanta oltre 700 iscritti ed è organizzata dalla FondazioneRizzoli: una passeggiata adatta a sportivi ma anche a famiglie e bambini. A presentare l’iniziativa a palazzo d’Accursio, un tavolo "di sole donne", come sottolinea anche Roberta Li Calzi, assessora comunale allo sport: "Parteciperò anche io alla corsa", annuncia. Saranno due le ‘Run’: una di 5 chilometri e l’altra di 3. "Sport, impegno, passione, emozione e solidarietà. Cittadine e cittadini non fanno mai mancare la loro vicinanza a progetti importanti per la comunità come questo", dice Li Calzi. Sold-out i ‘pacchi corsa’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beneficenza, la ’Ior Run’ della Fondazione Rizzoli. Federica Guidi: "Diamo ai giovani una nuova vita"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Arcivescovo Viganò denuncia lo Ior: Sottratti fondi destinati alla carità - Carlo Maria Viganò, l’arcivescovo ex nunzio a Washington e scomunicato nel luglio 2024, ha annunciato di aver dato mandato ai propri avvocati per citare in giudizio lo Istituto per le Opere di Religione (Ior) e un prelato della Curia Romana.

Su altri siti se ne discute

IOR RUN: camminata e corsa di beneficenza del Rizzoli - La Fondazione Rizzoli organizza per il prossimo 11 maggio una camminata e corsa di beneficenza all'interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del Seminario di Villa Revedin. Si chiama IOR RUN, è adatta a tutti, accessibile a famiglie e bambini: un'occasione per passare una bella... 🔗Leggi su bolognatoday.it

Ior Run, domenica a Bologna la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli - Bologna, 5 maggio 2025 – Una camminata di beneficenza all’interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del seminario di Villa Revedin. Domenica 11 maggio, alle 10.30, dal piazzale nei pressi del Rizzoli inizierà e finirà la prima edizione della corsa solidale Ior Run, che vanta già oltre 700 iscritti ed è organizzata dalla Fondazione Rizzoli.Si tratta di una passeggiata adatta a tutti sia agli sportivi, ma anche alle famiglie e ai bambini. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

La Lancia Delta di Baggio venduta all’asta, il direttore della fondazione pediatrica: “Mai arrivato il ricavato promesso in beneficenza” - Non sono mai arrivati i soldi che la fondazione “Città della Speranza”, istituto di ricerca medica pediatrica, doveva ricevere dalla vendita a un’asta di beneficenza della Lancia Delta HF Integrale Evo 2 nella versione Kat del 1994 color “Giallo Ginestra”, appartenuta al Pallone d’oro Roberto Baggio. A segnalarlo è il direttore della fondazione, Franco Masello, che in proposito ha preannunciato una denuncia. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ior Run, la corsa e camminata di beneficenza della Fondazione Rizzoli: «Per finanziare le protesi, obiettivo 20mila euro»; Ior Run, domenica a Bologna la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli; IOR RUN: la camminata e corsa di beneficenza del Rizzoli; Ior Run, domenica a Bologna la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beneficenza, la ’Ior Run’ della Fondazione Rizzoli. Federica Guidi: "Diamo ai giovani una nuova vita" - Una camminata di beneficenza nel parco di San Michele ... inizierà e finirà la prima edizione della corsa solidale Ior Run, che vanta oltre 700 iscritti ed è organizzata dalla Fondazione Rizzoli: una ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Ior Run, la corsa e camminata di beneficenza della Fondazione Rizzoli: «Per finanziare le protesi, obiettivo 20mila euro» - Bologna, per la prima edizione oltre 600 iscritti. Percorso di 5 chilometri, partenza dal piazzale di San Michele in Bosco ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Ior Run, domenica a Bologna la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli - Sono già oltre 700 gli iscritti. L'obiettivo è raccogliere 20mila euro per sostenere il fondo Do.P.O. - Donazione Protesi Ortopediche ... 🔗msn.com