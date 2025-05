Behrami | Ora può venir fuori il panico e la frenesia e dovrà metterci mano Conte

Il Napoli ha visto sfumare la vittoria contro il Genoa, subendo due rimontaggi che hanno portato a un deludente pareggio al Maradona. Con l'Inter a soli -1 e 180 minuti di campionato da giocare, la lotta per il titolo si fa sempre più intensa. Stramaccioni commenta su Dazn: «Dopo il 2-1, nessuno avrebbe previsto il ritorno del Genoa, ma questo è il bello del calcio.»

Il Napoli si fa rimontare due volte e porta a casa solo un pareggio contro il Genoa al Maradona.L'Inter è solo a -1 e mancano ancora 180 minuti alla fine del campionatoStramaccioni negli studi di Dazn commenta così: «Questo sport è incredibile perché dopo il 2-1 nessuno si sarebbe aspettato il ritorno del Genoa. Il Napoli aveva approcciato benissimo alla partita. Questo è il calcio, è anche difficile spiegare cosa è successo».Val Behrami: «Sicuramente cambia tanto. Ti sei tolto quel jolly che avevi e ora il margine di errore è diventato minimo. Può venirfuori il panico e la frenesia e dovràmettercimanoConte. I giocatori che avevano vinto lo scudetto non avevano fatto un testa a testa così»Ciro Ferrara che conosce Conte: «La sta vivendo come qualsiasi allenatore che a 5 minuti dalla fine vede il risultato cambiare.

