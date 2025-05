Beach volley Andreatta Benzi padroni di Cervia! la coppia italiana vince il Future dopo il secondo posto di Valencia

Per fare meglio di Valencia, Tiziano Andreatta e Davide Benzi avevano solo una modalità, vincere e ci sono riusciti sulla sabbia di Cervia, regalando all’Italia un’altra gioia in questa splendida prima parte di stagione internazionale, al termine di un week-end che di sorrisi ne aveva regalati pochi al contingente italiano nel primo dei Future in casa della stagione.AndreattaBenzi era l’unica coppia azzurra che aveva raggiunto il traguardo dell’ultima giornata avendo conquistato a suon di vittorie l’accesso alle semifinali del torneo cervese. La coppiaitaliana, per conquistare il primo successo della sua storia, ha dovuto vincere il “campionato tedesco”, visto che arrivano dalla Germania le due coppie battute dagli azzurri oggi. Prima, in semifinale, BenziAndreatta sono riusciti ad avere la meglio in due set su LorenzRietschel, il primo protagonista su buoni livelli nel giovanile, il secondo entrato quest’anno nel circuito internazionale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Andreatta/Benzi “padroni” di Cervia! la coppia italiana vince il Future dopo il secondo posto di Valencia

