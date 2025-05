Battipaglia canta alla semifinale de Ivisionatici | brillano gli allievi della Sing&Song Home StudioSing&Song Home Studio

Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Musetti festeggia così per la prima volta in carriera la semifinale nel torneo che apre […]L'articolo Festa Musetti: rimonta Tsitsipas a Montecarlo. Ora c’è De Minaur in semifinale proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com