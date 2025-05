Basta fiori e cioccolatini Il regalo migliore? Un bel check up

Severini MelograniGentile signora , ho appena ascoltato a Radiorai i suoi auguri per la Festa della mamma: trovo che sia una buona idea quella di fare alle mamme (e alle nonne come noi) in regalo un bel check-up anziché fiori o cioccolatini, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione dell’infarto. Ignoravo che per le donne fosse più diffuso e pericoloso del tumore al seno! E poi quando lei ha chiesto al dottore intervistato (del quale non ricordo il nome) la questione integratori versus le iniezioni che gonfiano come canotti! Davvero indimenticabile. Ho dimenticato però il nome di questo medico così sincero e coraggioso. Certo è più semplice aggiustare il “fuori“ che il “dentro”.Nonna EvaCara collega nonna! Certamente una pompatina alle labbra. Una stiratina alle rughe è più veloce, facile e economicamente molto più vantaggiosa per chi la fa (attenzione anche se si oprasse per questa scelta il medico deve essere davvero un sanitario affidabile) più facile quindi da svolgere di un lavoro approfondito sulla educazione alla al benessere e sulla prevenzione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basta fiori e cioccolatini. Il regalo migliore? Un bel check up

